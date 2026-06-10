Iz kompanije navode da će "preusmjeriti investicije na tržišta s većim potencijalom rasta"

Glovo napušta BiH do 10. augusta 2026. Iz kompanije navode da će "preusmjeriti investicije na tržišta s većim potencijalom rasta"

Platforma za dostavu hrane i namirnica Glovo zvanično je u srijedu potvrdila da će u potpunosti obustaviti svoje operacije u Bosni i Hercegovini do 10. augusta 2026. godine, uz obrazloženje da želi "preusmjeriti investicije na tržišta s većim potencijalom rasta."

Iz kompanije navode da je odluka donesena u okviru šire strategije optimizacije poslovanja i fokusiranja na zemlje u kojima ostvaruju stabilnije prihode i dugoročni rast. Iako je Glovo imao značajnu bazu korisnika u većim bh. gradovima poput Sarajeva, Banje Luke, Mostara i Tuzle, ekonomski faktori presudili su u korist razvijenijih tržišta.

Ova odluka mogla bi imati značajan utjecaj na stotine dostavljača i partnerskih restorana, koji su se oslanjali na platformu kao važan kanal prodaje i prihoda, navode mediji u BiH.

“Izražavamo iskrenu zahvalnost svim zaposlenicima na njihovom doprinosu i predanom radu tokom godina. Posvećeni smo pružanju podrške svima na koje će ova odluka utjecati tokom tranzicijskog perioda”, saopćeno je iz menadžmenta kompanije, uz najavu da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema partnerima.

Povlačenje Glova otvara prostor za konkurente na tržištu brze dostave u Bosni i Hercegovini, uključujući domaće servise i regionalne platforme.

Analitičari upozoravaju da odlazak još jednog međunarodnog brenda šalje nepovoljan signal potencijalnim stranim investitorima, koji se već suočavaju s izazovima kompleksnog administrativnog sistema i poslovnog okruženja u zemlji.