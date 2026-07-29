Ured UN-a za ljudska prava upozorava na pogoršanje stanja uprkos presudi da je izraelska okupacija palestinske teritorije nezakonita

UN: Dvije godine nakon presude ICJ-a nasilje doseljenika i aneksija na Zapadnoj obali sve intenzivniji Ured UN-a za ljudska prava upozorava na pogoršanje stanja uprkos presudi da je izraelska okupacija palestinske teritorije nezakonita

ŽENEVA (AA) – Dvije godine nakon što je Međunarodni sud pravde (ICJ) ocijenio da je izraelsko prisustvo na okupiranoj palestinskoj teritoriji nezakonito, Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava upozorio je u srijedu da se nasilje izraelskih doseljenika i proces aneksije okupirane Zapadne obale dodatno intenziviraju.

"Nasilje doseljenika i širenje aneksije palestinske teritorije na Zapadnoj obali postaju sve gori", izjavila je glasnogovornica Ureda UN-a za ljudska prava Ravina Shamdasani.

Prema njenim riječima, od prošlog četvrtka na okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno je osam Palestinaca, među kojima i jedno dijete, te dva pripadnika izraelske vojske.

Shamdasani je navela da izraelski doseljenici i sigurnosne snage, često djelujući zajedno, napadaju palestinske zajednice, fizički zlostavljaju porodice, uništavaju i oduzimaju imovinu te pale džamije.

Dodala je da su ograničenja kretanja Palestinaca dodatno pooštrena, čime im je otežan pristup osnovnim javnim uslugama.

Ured UN-a izrazio je zabrinutost zbog najava izraelske vlade o daljnjem širenju naselja i ispostava na okupiranoj teritoriji, kao i zbog, kako je navedeno, otvorenih poziva pojedinih izraelskih zvaničnika na osvetu i kolektivno kažnjavanje palestinskih zajednica.

Posebnu zabrinutost izazvale su i prijetnje da bi Zapadna obala mogla postati nova Gaza.

Shamdasani je ocijenila da su napadi izraelskih doseljenika, kao i uspostavljanje novih naselja i ispostava, dostigli historijski najviši nivo.

Ured UN-a za ljudska prava pozvao je međunarodnu zajednicu da hitno i zajednički djeluje kako bi se zaustavila ubistva i oduzimanje imovine Palestinaca te okončala izraelska okupacija palestinskih teritorija.