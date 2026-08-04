Izvršni direktor Aramca Amin Nasser kaže da su poslovanje kompanije u prvoj polovini godine obilježili nezabilježeni poremećaji u snabdijevanju

Aramco zabilježio rast prihoda nakon što je američko-iranski rat podigao cijene nafte Izvršni direktor Aramca Amin Nasser kaže da su poslovanje kompanije u prvoj polovini godine obilježili nezabilježeni poremećaji u snabdijevanju

Saudijski energetski gigant Aramco zabilježio je snažan rast neto dobiti u drugom kvartalu, koja je povećana za 44 posto, jer je tekući rat između SAD-a i Irana podigao globalne cijene nafte i poremetio regionalne lance snabdijevanja.

Neto dobit Aramca u drugom kvartalu dostigla je 27,89 milijardi eura (32,7 milijardi dolara), u odnosu na 19,33 milijarde eura (22,67 milijardi dolara) u istom periodu 2025. godine, saopćila je kompanija u utorak.

Geopolitički sukob podigao je globalne cijene nafte i omogućio saudijskoj kompaniji da iskoristi prednosti svoje raznovrsne imovinske baze.

Neto dobit kompanije u prvoj polovini godine dostigla je 55,60 milijardi eura (65,2 milijarde dolara), u odnosu na 41,52 milijarde eura (48,68 milijardi dolara) u istom periodu prošle godine.

Predsjednik i glavni izvršni direktor Aramca Amin H. Nasser rekao je da su poslovanje kompanije u prvih šest mjeseci obilježili nezabilježeni poremećaji u snabdijevanju.

Nasser je naglasio da je kompanija uspjela održati kontinuitet poslovanja i proizvodnje uprkos izazovnom regionalnom okruženju.