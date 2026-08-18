Grupa tvrdi da je meta napada dronom bilo postrojenje u Jizanu

Huti potvrdili da su izveli napad dronom na rafineriju Aramco u Saudijskoj Arabiji Grupa tvrdi da je meta napada dronom bilo postrojenje u Jizanu

Jemenska grupa Huti potvrdila je u utorak da je gađala rafineriju Aramco u jugozapadnoj regiji Jizan Saudijske Arabije s nekoliko dronova, javlja Anadolu.

Vojni izvor rekao je novinskoj agenciji Saba, kojom upravljaju Huti, da je napad izveden kao odgovor na ono što je grupa opisala kao "kršenje jemenskog zračnog prostora" iznad sjevernih provincija Saada i Hajjah.

Izvor tvrdi da su dronovi precizno pogodili rafineriju.

​​​​​​​Nije bilo komentara saudijskih vlasti o tvrdnji Huta.