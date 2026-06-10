Hakan Fidan sastat će se s bugarskim dužnosnicima na marginama regionalnih sastanaka u Sofiji, a očekuje se da će fokus razgovora biti na energetici, transportu, saradnji u oblasti odbrane, vezama s EU i regionalnoj sigurnosti

Turski ministar vanjskih poslova u četvrtak u posjeti Bugarskoj Hakan Fidan sastat će se s bugarskim dužnosnicima na marginama regionalnih sastanaka u Sofiji, a očekuje se da će fokus razgovora biti na energetici, transportu, saradnji u oblasti odbrane, vezama s EU i regionalnoj sigurnosti

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan počet će u četvrtak službenu posjetu Bugarskoj gdje će razgovarati o jačanju bilateralne saradnje i regionalnom razvoju, prema izvorima iz turskog Ministarstva vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Fidan, koji je već bio u bugarskoj prijestolnici i prisustvovao nekim programima u srijedu, predstavljat će predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana na samitu Procesa saradnje jugoistočne Evrope (SEECP) koji Bugarska organizuje u Sofiji.

Ranije u srijedu, Fidan se sastao s grčkim ministrom vanjskih poslova Giorgosom Gerapetritisom na marginama samita, prema navodima turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Očekuje se da će tokom sastanaka u Sofiji, Fidan razgovarati o koracima za produbljivanje saradnje u strateškim sektorima, uključujući energetiku, transport, povezanost i obrambenu industriju, rekli su izvori.

Turski ministar vanjskih poslova će naglasiti važnost bliske koordinacije između Turske i Bugarske, obje susjede i saveznice NATO-a, u promovisanju stabilnosti i prosperiteta na Balkanu.

Očekuje se da će Fidan istaknuti ključnu ulogu Bugarske u kopnenom transportu između Turske i Evrope i prenijeti očekivanje Ankare da će se kretanje robe i putnika preko granice nastaviti bez prekida.

Očekuje se i da će iznijeti prioritete i očekivanja Turske u vezi s odnosima s EU, uključujući njen dugogodišnji cilj članstva te naglasiti važnost koju Ankara pridaje podršci Bugarske u tom procesu.

O regionalnim pitanjima, Fidan će ponoviti podršku Turske diplomatskim naporima usmjerenim na postizanje pravednog i trajnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine, napominjući njegov utjecaj na evropsku sigurnost i stabilnost u regiji Crnog mora.

Očekuje se i da će naglasiti vrijednost Radne grupe za protuminske mjere u Crnom moru, koju su osnovale Turska, Bugarska i Rumunija, u održavanju pomorske sigurnosti i bezbjednosti.

Očekuje se da će turski ministar vanjskih poslova pozvati na nastavak dijaloga između Irana i SAD-a i naglasiti važnost rješavanja sukoba diplomatskim putem.

Fidan će skrenuti pažnju na činjenicu da Izrael ima za cilj stvaranje okruženja trajnog sukoba i nestabilnosti na Bliskom istoku, posebno u Gazi i Libanu, te će naglasiti da međunarodna zajednica mora biti budna protiv izraelskih pokušaja sabotiranja trenutnih razgovora između Irana i SAD-a.

Ministar će izjaviti da je humanitarna situacija u Gazi i dalje kritična, s kršenjem prekida vatre i civilnim žrtvama koje se nastavljaju, te da isporuka humanitarne pomoći ostaje hitan prioritet.

Fidan je u srijedu posjetio Sofijski visoki islamski institut, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Održao je sastanke s višim rukovodstvom Ureda velikog muftije i regionalnim muftijama, obišao i pregledao zajedničku zgradu Sofijskog visokog islamskog instituta i Sofijske teološke srednje škole, te održao govor na svečanosti dodjele diploma na Sofijskom visokom islamskom institutu za akademsku 2025-2026. godinu.

Turska i Bugarska održavaju bliske veze zasnovane na dobrosusjedskim odnosima i savezničkoj saradnji.

Bilateralna trgovina je premašila 8,4 milijarde eura (9,7 milijardi dolara) u 2025. godini, prema turskim zvaničnicima. Bugarska je također dom za više od milion etničkih Turaka, što je najveća takva zajednica na Balkanu.