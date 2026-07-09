Poluzvanična novinska agencija Mehr javila je da se u srijedu navečer čula eksplozija u južnom iranskom gradu Bandar Abbasu

SAD pokrenuo nove napade na Iran nekoliko sati nakon Trumpovog upozorenja Poluzvanična novinska agencija Mehr javila je da se u srijedu navečer čula eksplozija u južnom iranskom gradu Bandar Abbasu

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopćila je u srijedu da su američke snage započele novi talas napada na Iran, s ciljem dodatnog slabljenja sposobnosti Teherana da ugrozi slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu.

„Po nalogu vrhovnog komandanta, snage Centralne komande SAD-a započele su dodatne napade na Iran kako bi dodatno oslabile njihovu sposobnost da ugroze slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu“, navodi se u saopćenju CENTCOM-a objavljenom na društvenoj mreži X.

„Sjedinjene Američke Države smatraju Iran odgovornim za nedavne neopravdane napade na komercijalne brodove i civilne posade koje slobodno plove važnim međunarodnim plovnim putem“, dodaje se.

U međuvremenu, poluzvanična novinska agencija Mehr javila je da se u srijedu navečer čula eksplozija u južnom iranskom gradu Bandar Abbasu.

Oko 10 eksplozija čulo se u iranskom Chabaharu, Konaraku; prekid struje u dijelovima Chabahara, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA



Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je memorandum o razumijevanju potpisan s Iranom radi okončanja rata „gotov“, te da će SAD „vjerovatno“ ponovo napasti Iran u srijedu navečer.