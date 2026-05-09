Ramsko jezero – spoj smaragdne vode, planina i netaknute prirode Smaragdna voda, planinski pejzaži i mirna priroda pretvaraju Ramsko jezero u jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija Bosne i Hercegovine

U jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, između planinskih obronaka i gustih šuma, Ramsko jezero posljednjih godina postaje jedno od najprepoznatljivijih prirodnih odredišta u zemlji, privlačeći turiste iz regiona i Evrope koji traže mir, netaknutu prirodu i bijeg od urbanih sredina.

Smješteno u općini Prozor-Rama, Ramsko jezero nastalo je krajem 1960-ih godina izgradnjom hidroakumulacije na rijeci Rami. Danas je poznato po smaragdno zelenoj vodi, brojnim otočićima i planinskom pejzažu koji ga okružuje.

Njegova dužina je 12 kilometara. Okruženo je planinama Raduša, Makljen, Ljubuša i Vran, koje upotpunjuju krajolik.



Kada je veći dio Ramske doline potopljen tokom pravljenja Ramskog jezera, dio naselja Šćit ostao je na poluotoku. U Šćitu se nalaze Franjevački samostan i Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije.



Tokom ljetnih mjeseci, područje oko jezera postaje popularno među domaćim turistima, dijasporom i stranim posjetiocima, dok zimi mirniji pejzaž i snježni vrhovi privlače ljubitelje prirode i fotografije.



Sa spojem prirodne ljepote, kulturne baštine i sve razvijenije turističke ponude, Ramsko jezero postaje jedno od mjesta koje Bosna i Hercegovina sve češće predstavlja kao svoju novu turističku razglednicu.

Bilo je i inspiracija mnogim umjetnicima. Ovdje je portugalski reditelj Andre Gil Mata snimao film pod nazivom "A Arvore" ("Drvo"), koji je objavljen 2018. godine.