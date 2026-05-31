- Antonio Costa naredne sedmice na balkanskoj turneji uz poruku: "Moja posjeta regiji šalje jasan signal: naša posvećenost Zapadnom Balkanu je stvarna; kao i prilika za proširenje"

Predsjednik Evropskog vijeća Costa u ponedjeljak u Sarajevu - Antonio Costa naredne sedmice na balkanskoj turneji uz poruku: "Moja posjeta regiji šalje jasan signal: naša posvećenost Zapadnom Balkanu je stvarna; kao i prilika za proširenje"

predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa naredne sedmice boravit će na balkanskoj turneji, na kojoj će prvo posjetiti Sarajevo, javlja Anadolu.

"Ove sedmice posjetit ću naših šest partnera sa Zapadnog Balkana. Moja posjeta regiji šalje jasan signal: naša posvećenost Zapadnom Balkanu je stvarna; kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za rezultate", poručio je Costa u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u u nedjelju, uoči balkanske turneje.

Nakon Sarajeva, gdje će se u ponedjeljak, 1. juna, sastati s članovima Predsjedništva BiH i predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto, čelnik Evropskog vijeća putuje u Albaniju i Sjevernu Makedoniju, gdje će imati sastanke s državnim vrhom u utorak.

Costa će se u srijedu sastati s kosovskim rukovodstvom, a u četvrtak će boraviti u Beogradu, a uz ostalo imat će sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vućićem.

Planirano je da Costa u petak otputuje u Crnu Goru, gdje će imati susrete s državnim rukovodstvom i prisustvovaće Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu.