"Giro di Sarajevo": Sarajevskim ulicama vozilo stotine biciklista svih uzrasta

Ulice Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, u nedjelju su preplavili biciklisti svih generacija, čime je na najljepši način zaokružen trodnevni biciklistički događaj u organizaciji Udruženja „Giro di Sarajevo“, javlja Anadolu.

Centralni događaj i kruna manifestacije bila je masovna rekreativna biciklijada koja je startala u 14:00 sati ispred Osnovne škole „Skender Kulenović“ na Dobrinji. Stotine učesnika, od najmlađih Sarajlija na dječijim biciklima do starijih rekreativaca, zajedno su odvezli višesatnu etapu kroz srce grada, promovišući zdrav način života i biciklizam kao ekološki prihvatljiv vid transporta.

Zbog prolaska kolone, koja se kretala širokom rutom od Dobrinje, preko Bulevara Meše Selimovića, Zmaja od Bosne, Obale Kulina bana, pa sve do Baščaršije i nazad preko Maršala Tita do Vilsonovog šetališta, u periodu od 14:00 do 16:00 sati na snazi su bile privremene i etapne obustave motornog saobraćaja, kao i kratkotrajni prekidi u radu javnog gradskog prevoza.

Ova velika ulična vožnja predstavlja završnicu bogatog trodnevnog programa koji je počeo otvaranjem jedinstvene izložbe „Šta je nama bicikl“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Izložba je posjetiocima ponudila zanimljiv istorijski osvrt kroz selekciju novinskih članaka iz domaćih medija objavljivanih u periodu od 1887. do 1941. godine, svjedočeći o dugoj tradiciji biciklizma u glavnom gradu BiH.

Današnja masovna slika sa sarajevskih ulica potvrdila je da interesovanje građana za ovaj sport i rekreaciju ne jenjava, te da Sarajevo ima snažnu biciklističku zajednicu svih uzrasta.