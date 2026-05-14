Američki State Department obavijestio je američki Kongres o predloženoj dozvoli za izvoz odbrambenih proizvoda, tehničkih podataka i odbrambenih usluga na Kosovu

Kosovo će biti opremljeno američkim oružjem vrijednim više od 14 miliona dolara Američki State Department obavijestio je američki Kongres o predloženoj dozvoli za izvoz odbrambenih proizvoda, tehničkih podataka i odbrambenih usluga na Kosovu

Kosovo će biti opremljeno oružjem iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u vrijednosti od 14 miliona dolara (11,9 miliona eura) ili više, rekli su izvori iz američkog Kongresa, javlja Anadolu.

Prema američkom mediju REL, po ovom pitanju, američki State Department obavijestio je američki Kongres o predloženoj dozvoli za izvoz odbrambenih proizvoda, tehničkih podataka i odbrambenih usluga na Kosovo.

Obavještenje je poslao Biro za zakonodavne poslove američkog State Departmenta, u skladu sa članom 36(c) Zakona o kontroli izvoza oružja, i proslijeđeno je Odboru za vanjske odnose Senata.

Član 36(c) zahtijeva od američke administracije da obavijesti Kongres o određenim predloženim prodajama ili odobrenjima odbrambenih proizvoda i usluga stranim zemljama.

Dokument Kongresa ne pruža javne detalje o vrsti opreme ili usluga uključenih u ovo odobrenje. Objava o isporuci novog američkog oružja Kosovu dolazi u vrijeme kada američki kongresmeni pozivaju Washington da podrži članstvo Kosova u NATO-u.

Nedavno, u februaru 2025. godine, Kosovo je primilo dronove kupljene od SAD-a, dok je nekoliko mjeseci kasnije i vojska Kosova dobila oklopna vozila kupljena u SAD-u.

Snage sigurnosti Kosova (KSF) trenutno su u procesu transformacije u vojsku. Decenijski proces transformacije KSF-a u oružane snage počeo je 2018. godine, nakon usvajanja zakonskih amandmana.