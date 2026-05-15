Crna Gora kritikovala izjave predsjednika Srbije povodom Dana nezavisnosti Aleksandar Vučić izjavio da neće učestvovati u obilježavanju godišnjice nezavisnosti Crne Gore, nazivajući je „proslavom otcjepljenja od Srbije“.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopćilo je u četvrtak da izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom obilježavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije države.

U saopćenju se navodi da je Crna Gora obnovila nezavisnost 21. maja 2006. godine na demokratskom referendumu, u skladu s međunarodnim pravom i standardima Evropske unije.

Iz Ministarstva su istakli da se Crna Gora „nije otcijepila“ od Srbije, već da su dvije države bile ravnopravne članice državne zajednice nakon raspada bivše SFRJ, te da je obnovom nezavisnosti omogućeno Srbiji da nastavi državno-pravni kontinuitet kao samostalna država.

Dodaje se da je neprihvatljivo jubilej nezavisnosti predstavljati kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda, naglašavajući da Crna Gora taj datum obilježava u čast volje svojih građana i prava na samostalno odlučivanje.

Ministarstvo je izrazilo zabrinutost zbog, kako navode, kontinuiteta narativa kojim se dovodi u pitanje crnogorska državnost i podstiču podjele.

U saopćenju se ističe da Crna Gora ostaje posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, ali da oni moraju biti zasnovani na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju, bez, kako se navodi, uvredljivih kvalifikacija i istorijskog revizionizma.

Zaključuje se da će jubilej obnove nezavisnosti biti obilježen „dostojanstveno, ponosno i evropski“, uz poruku da odluka građana iz 2006. godine ostaje temelj savremenog državnog puta Crne Gore.

Ranije danas, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće učestvovati u obilježavanju godišnjice nezavisnosti Crne Gore, nazivajući je „proslavom otcjepljenja od Srbije“.

„Dobio sam poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi otcjepljenja od moje Srbije. Naravno, u tome neću učestvovati“, rekao je Vučić, dodajući da poštuje pravo Crne Gore da organizuje proslavu, ali da takav događaj doživljava kao slavljenje razdvajanja od Srbije.

On je također naveo da želi Crnoj Gori „uspjeh i sreću“, te istakao da Srbija treba da nastavi svoj ekonomski razvoj i jačanje regionalnih odnosa.

Crna Gora ove godine obilježava 20. godišnjicu obnove nezavisnosti.