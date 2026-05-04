Državljanin BiH protjeran iz Hrvatske zbog isticanja zastave RS

Policija u Hrvatskoj protjerala je 23-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, te mu izrekla zabranu ulaska i boravka na području Evropskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci, nakon što je na balkonu hotela isticao zastavu entiteta Republika Srpska.

Prema saopćenju istarske policije, incident se dogodio u petak ujutro, 1. maja, kada su policijski službenici, postupajući po dojavi, utvrdili da je mladić na balkonu hotelske sobe, na mjestu vidljivom javnosti, mahao i isticao zastavu, čime je, kako je navedeno, izazvao uznemirenost građana.

Zastava je privremeno oduzeta, a protiv njega je poduzeta mjera zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Uz novčanu kaznu, policija mu je izdala i rješenje o protjerivanju iz Hrvatske, kao i zabranu ulaska i boravka na području Evropskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.