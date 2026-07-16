Radio je u misijama UN-a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (UNPROFOR) i šest godina u UNMIK-u

Antero Lopes imenovan za novog šefa EULEX-a na Kosovu Radio je u misijama UN-a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (UNPROFOR) i šest godina u UNMIK-u

Portugalac Antero Lopes novi je šef EULEX-a, prenosi Anadolu.

Vijeće Evropske unije imenovalo je u četvrtak Lopesa za novog šefa EULEX-a, koji će na toj poziciji zamijeniti Italijana Giovannija Pietra Barbana. Lopes će preuzeti dužnost 10. augusta, a njegov početni mandat će trajati deset mjeseci.



Lopes je portugalski visoki međunarodni rukovodilac specijalizovan za diplomatiju, vladavinu prava i upravljanje sektorom sigurnosti sa više od četiri decenije iskustva na nacionalnom i međunarodnom nivou, uključujući više od 25 godina rada u Ujedinjenim narodima (UN). Radio je u misijama UN-a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (UNPROFOR) i šest godina u UNMIK-u.



Misija EULEX pokrenuta je 2008. godine sa ciljem da bude ključni alat za jačanje institucija vladavine prava na Kosovu. U skladu sa trenutnim mandatom, EULEX provodi aktivnosti praćenja, mentorstva i savjetovanja i ima ograničene izvršne odgovornosti sa svojom policijskom jedinicom.



U junu 2025. godine, Vijeće EU-a je produžilo mandat EULEX-a do 14. juna 2027. godine.

