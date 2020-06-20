Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Ferdi Akıllı   | 20.06.2020
Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı Fotoğraf: Ferdi Akıllı/AA

Zonguldak

Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı. Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Efsane" ve "Ece" isimli atlarla ilçeye bağlı Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki sahilde devriye gezdi. ( Ferdi Akıllı - Anadolu Ajansı )


Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Efsane" ve "Ece" isimli atlarla ilçeye bağlı Filyos beldesindeki sahilde devriye gezdi.

Atlar, sahile gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Bazı ziyaretçiler, atlarla özçekim yaptı. Biniciler, çocukların at binmesine izin vererek onlara da keyifli anlar yaşattı.

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla narkotik köpekleri "Vera" ile "Taç"ı tanıttı.

Daha sonra motorlu ekiplerle Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli tanıtıldı. Gösterilerin ardından vatandaşlar ekiplere alkışlarla destek verdi.

Beldede bulunan Filyos Kalesi'ne gelen ekipler ise burada vatandaşlara gösteriler sundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 322'ye çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Antalya'daki Abdal Musa Türbesi, ziyaretçi çiftte Kovid-19 çıkınca kapatıldı

Benzer haberler

Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı

'Madenci kenti'nden özel tasarımlı maske ihracatı

Hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımını gelir kapısına dönüştürdü

Anne adaylarına 'yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat' uyarısı

Anne adaylarına 'yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat' uyarısı