Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,307.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yunus ekipleri yaşlı adamın yüzünü güldürdü

Düzce'de 15 gündür hastanede tedavi gören kimsesiz yaşlı adamı yunus ekipleri ziyaret ederek sevindirdi.

Ömer Ürer   | 13.03.2019
Yunus ekipleri yaşlı adamın yüzünü güldürdü Fotoğraf: AA/Ömer Ürer

Düzce

Düzce'de yunus ekipleri, 15 gündür hastanede tedavi gören kimsesiz yaşlı adamı ziyaret ederek yüzünü güldürdü.

Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kardiyoloji servisinde tedavi gören 71 yaşındaki Feyzullah Özcan, hasta bakıcılarına ve doktorlara ziyaretçisinin olmamasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Hasta bakıcılarının durumu iletmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yaşlı adamı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyan Özcan, duygulu anlar yaşadı.

Polis memuru İsmail Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Feyzullah Amca'nın yalnız olmasına üzüldüğünü duyduklarında amirlerinden izin alarak ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özcan'ı tedavisi bitene kadar ziyaret edeceklerini belirten Memiş, "Onun mutlu olduğu kadar biz de çok memnun kaldık. Yalnız kalmayacak artık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak