Yüksekovalı inşaat işçisi Karahan'a helikopter maketi hediyesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı kardan savaş uçağıyla haberlere konu olan Mehmet Şerif Karahan'a Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yerli helikopter "Gökbey"in maketi gönderildi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan savaş uçağı yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan'a Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yerli helikopter "Gökbey"in maketi hediye edildi.

Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde bir süre önce kardan yaptığı yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki savaş uçağıyla haberlere konu olan Karahan'a Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, ismi "Gökbey" olarak belirlenen yerli helikopterin maketi gönderildi.

Kargoyla gönderilen paketi teslim alan Karahan, çıkan parçaları çocuğuyla birleştirdi.

Karahan, gazetecilere, yerli üretime dikkati çekmek amacıyla kardan F-35 savaş uçağı yaptığını söyledi.

Yaptığı uçağın basında yer almasının ardından güzel tepkiler aldığını dile getiren Karahan, "Daha önce Cumhurbaşkanlığından arandım. Uçağı beğendiklerini söylediler ve bana böyle güzel bir hediye gönderdiler. Çocuklarım hediyeyi görünce çok sevindi. Hediyeyi misafir odasının baş köşesine koyacağım." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Ulaş Güven