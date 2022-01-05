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Yaşam

YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezip, Eskimo usulü balık avını izledi.

Cüneyt Çelik   | 05.01.2022
YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi

Ardahan

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve soğuk hava sebebiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü, kar yağmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ardahan'daki programlarının ardından Çıldır Gölü'ne geldi. Burada atlı kızakla kısa bir gezinti yapan Özvar, daha sonra Eskimo usulü balık avını izledi.

Özvar, daha sonra Kars'a gitti.

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