Dolar
17.28
Euro
18.12
Altın
1,826.01
ETH/USDT
1,024.30
BTC/USDT
20,150.00
BIST 100
2,514.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

Bingöl'de üniversite hayalini çeşitli nedenlerle gerçekleştiremeyen 3 çocuk babası 45 yaşındaki Murat Yıldırım, yıllar sonra kazandığı Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan birincilikle mezun olarak diplomasını aldı.

Rıdvan Korkulutaş   | 15.06.2022
Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

Bingöl

Bingöl'de yaşayan 45 yaşındaki Murat Yıldırım, Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan birincilikle mezun oldu.

Küçük yaşlarda babasını kaybeden Yıldırım, 1997 yılında endüstri meslek lisesinde torna bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına atılması, evlenmesi ve bir dönem Avrupa'da yaşaması nedeniyle üniversite okuma hayalini gerçekleştiremedi.

Aradan yıllar geçmesine ve bir kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışmasına rağmen üniversite okuma hayali aklından çıkmayan Yıldırım, Bingöl Üniversitesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünün açıldığını öğrenince 2020 yılında üniversite sınavına girdi.

Aldığı puanla bu bölüme yerleşen Yıldırım, iş ve aile yaşamının yanında derslerine iyi bir şekilde hazırlanarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 150 öğrenci arasından birincilikle mezun oldu.

Yıldırım'ın mezuniyet törenine oğlunun ve kendisinin ilkokul öğretmeni Melik Turhan, çocukları Halid Meşal ve Emir Hattab Yıldırım katıldı.

Cübbe giydiği törende birincilik belgesi verilen Yıldırım, salonda alkışlandı. Yıldırım, sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

Murat Yıldırım, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığını söyledi.

Hayat şartları nedeniyle hayallerinin biraz sekteye uğradığını dile getiren Yıldırım, Bingöl Üniversitesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünün açıldığını duyunca çok sevindiğini belirtti.

"Makine mühendisliği okumak istiyorum"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bölümü okurken hayallerimi gerçekleştirmekle beraber, çocuklarımın bundan örnek almasını ve bunu devam ettirmesini istedim. Bunun için de biraz daha gayret ettim. Bu gayretim de güzel bir şekilde neticelendi, mutluyum. Arkadaşlarımız ve hocalarımız çok şaşırdı. Dikey Geçiş Sınavına da girerek makine mühendisliği okumak istiyorum. Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin de 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.' hadisi var."

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Kırık da çok azimli olan Murat Yıldırım'ın diğer öğrencilere örnek olduğunu belirtti.

"Babamın bu başarısı bize büyük ışık oldu"

Yıldırım'ın oğlu Halid Meşal Yıldırım, babasını sahnede cübbeyle görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Babamın bu başarısı bize büyük ışık oldu, gözümüzü yüksekte tutmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğretmeni Melik Turhan da eğitimin temelinin her zaman ilkokul olduğunu vurgulayarak, "Murat eskiden beri başarılıydı, oğlu da aynı şekilde. Onunla gurur duyuyorum. Belli bir yaştan sonra zoru başarmak önemli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılında Şuşa'da
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lisans ve yüksek lisans dahil öğrenci affı Meclis'e sunulacak
Elektrikli taşıtları şarj etmek için kurulacak tesisata ilişkin teknik şartname Resmi Gazete'de
Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu

Benzer haberler

Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

Yıllar sonra girdiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

Bakan Çavuşoğlu: Gücümüzü de sorumluluğumuzun da ne olduğunu çok iyi biliyoruz

Mersin'de mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu

Bingöllü doktor, 48 yıl sonra öğretmenini köyünde ağırladı

Bingöllü doktor, 48 yıl sonra öğretmenini köyünde ağırladı
Üniversiteye 44 yıl sonra dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine torunlarıyla katıldı

Üniversiteye 44 yıl sonra dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine torunlarıyla katıldı
Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı

Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı