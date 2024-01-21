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Yaşam

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu başladı

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ferhat Yazıcı  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu başladı Fotoğraf: Ferhat Yazıcı/AA

Çankırı

Yarıyıl tatili ve hafta sonu olmasını fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi.

Yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, biri kızak pisti olmak üzere üç piste sahip.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri'ndeki iki otel ve bungalovlarda, toplam 250 yatak bulunuyor.

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