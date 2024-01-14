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Yaşam

Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Serhat Zafer  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

Sivas

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü.

Kar kalınlığının bölgede 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Biri profesyonel 2 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

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