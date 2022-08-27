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Yaşam

Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden yeşil arı kuşunun yusufçuk avı kameralara yansıdı.

Hüseyin Yıldız   | 27.08.2022
Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan onlarca kuş türünün arasında yeşil arı kuşu da yer alıyor.

Bilimsel adı merops superciliosus olan kuş, böceklerle beslenerek ekosistemin dengesine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

Milli parkta çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeşil arı kuşunun beslenme anlarını görüntüledi.

Görüntülerde yeşil arı kuşunun yakaladığı yusufçuk böceğini gagasında tutması, üzerinde durduğu telefon kablosuna vurarak öldürmesi ve yutması görülüyor.

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