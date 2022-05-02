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Yaşam

'Yazıcı takip sistemi' ile kağıt israfı önleniyor

Konya TEKNOKENT'teki bilişim firmasının geliştirdiği yazılımla, çıktı sayısı ve belge içeriği raporlanıyor, iş yeri ağına bağlı cihazlardaki işlemler kayıt altına alınıyor.

Abdullah Doğan   | 02.05.2022
'Yazıcı takip sistemi' ile kağıt israfı önleniyor

Konya

Konya'da bilişim firmasınca geliştirilen "yazıcı takip sistemi" ile iş yerinde gereksiz yazdırma işlemlerinin önüne geçiliyor.

Konya TEKNOKENT'te bilişim firması sahibi bilgisayar mühendisi Ali Bakkaloğlu, büro ve iş yerlerinde kağıt israfının önlenmesi için çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda geliştirilen yazılımla çıktı sayısı ve belge içeriğinin raporlanması, iş yeri ağına bağlanan tüm cihazlardaki işlemlerin kayıt altına alınması sağlandı.

Bakkaloğlu, AA muhabirine, yazılımın teknoloji çağındaki yerine işaret ederek yaptıkları çalışmalarla hayatı kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

İş yerlerinde gereksiz yazdırma işlemlerinden kaynaklanan kağıt israfının önlenmesine yönelik talebi değerlendirdiklerini anlatan Bakkaloğlu, "Kullanıcılar basit hatalar nedeniyle işe yaramayan belgeleri direkt atabiliyor, tekrar yazdırma yapabiliyor. Fakat burada işlemin kayda alındığı bilinciyle kişinin yazdırırken tekrar düşünmesi gerekiyor." dedi.

Uygulamayla kağıt kullanımı yüzde 25 azaldı

Bakkaloğlu, uygulamanın belediyelerde ve Türkiye'de yaygın şubeleri olan bir kurumda kullanıldığını belirterek, "Yazdırma seçeneğinde iki resim koyuyoruz. Birinde çölleşmiş bir dünya diğerinde ise yeşil bir gezegen. Eğer yazdırmaya devam etmek istiyorsanız bu çölleşmiş resme basmanız gerekiyor. Yeşil bir gezegene basarsanız yazdırma işlemi iptal oluyor." diye konuştu.

Uygulamayla yazdırma oranlarının büyük ölçüde düştüğünü vurgulayan Bakkaloğlu, "Kağıtta tasarruf sağlandı. Kurumlarda kişiler yazdırma işleminin takip edildiğini bildiği için işlem sayısı düşüyor ve kurum dışındaki yazdırma işlemleri yapılmıyor. Bu sayede de bir kurumda yüzde 25 oranında kağıt tasarrufu sağlandı. Hangi ayda kimin ne kadar işlem yaptığı takibi yapılarak kağıt tasarrufunun yanı sıra mürekkebinden yazıcı bakımına kadar maliyet düşmüş oluyor. Milli giderlerimizi en aza indirecek, vatan ve çevre için faydalı bir proje gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

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