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Yaşam

Yavruları ölen köpek, kediye annelik yapıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 10 yavrusu ölen köpek, annesini kaybeden kedi yavrusuna sahip çıktı.

Yavuz Emrah Sever   | 21.11.2022
Yavruları ölen köpek, kediye annelik yapıyor Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever - AA

Eskişehir

İsmetpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ni mesken tutan ve çevre sakinlerinin "Ceki" ismini verdiği köpek, yavru kediye annelik yapıyor.

Yuvasında battaniyenin üzerindeyken köpeğin yanına sokulan kedi, o nereye giderse peşinden ayrılmıyor.

Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ, AA muhabirine, "Ceki"nin mahallelerinin adeta bekçisi olduğunu söyledi.

Köpeğin 10 yavrusunun doğumdan kısa süre sonra öldüğünü belirten Gökdağ, "O da bir yavru kedi buldu, ona annelik yapıyor. Hem mahallemizi bekliyor hem de ona annelik yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Ceki'ye bakıyoruz. Ceki sağ olsun, annelik duygusuyla yavruya bakıyor. Muhtemelen kedinin de annesi ölmüş." dedi.

Gökdağ, kediye annelik eden köpeğin herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

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