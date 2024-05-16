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Yaşam

Yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı

Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi olarak anılan bölgede leylek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı.

16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı Fotoğraf: Alper Tüydeş - AA

Konya

Çok sayıda leylek yuvası bulunan bölgede, her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden biri gün boyu beklerken diğeri avlanmaya gidiyor.

Yavrular ise gün boyu etrafı meraklı gözlerle izliyor.

Alanda bulunan kuş gözlem kulesi, ziyaretçilere leylek yuvalarını yakından görme imkanı sunuyor.

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