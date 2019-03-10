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Yaşam

Yatalak halde geldiği merkezde hastalara moral aşılıyor

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından yürümeye başlayan Sefer Yanık, 25 yıldır hem tedavisini sürdürüyor hem de hastalara moral veriyor.

Özgür Alantor   | 10.03.2019
Yatalak halde geldiği merkezde hastalara moral aşılıyor

Kastamonu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Sefer Yanık, 1984 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalarak yatağa bağımlı hale geldi. On yıl yatağa bağlı kalan Yanık, tavsiye üzerine geldiği Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. 

Rehabilitasyon merkezinde gördüğü tedavinin ardından yürümeye başlayan Yanık, şifa bulduğu merkeze gelmeyi sürdürdü. Yaşadığı kentte rehabilitasyon merkezi olmasına rağmen her yıl yaklaşık 700 kilometre yol katederek kendisini yeniden yürüten merkeze gelen Yanık, 15 gün hem tedavisini sürdürüyor hem de diğer hastalara moral veriyor.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağlı kaldığını, Kastamonulu kiracısının tavsiyesi üzerine 1994'te muayene için merkeze gittiğini söyledi.

Yanık, "Yatışımı yaptılar ve tedavi sürecim başladı. Üç ay sonra iki değnek üzerinde yürüyebilecek duruma geldim. Doktorum bir ay izin verip memleketime gönderdi." dedi.

İznin ardından tekrar tedavi için geldiğini ifade eden Yanık, "Tedavinin ardından artık değneksiz yürümeye başlamıştım. Kastamonu'da ayağa kalkıp yürüyerek memleketime gidecek duruma geldim." diye konuştu.

"Hastalara teselli veriyorum"

O tarihten beri her yıl Kastamonu'ya geldiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Hastalığım geriye gitmesin diye her yıl 15 gün rehabilitasyon merkezinde tedavi görmem gerekiyor. Yaşadığım yere yakın rehabilitasyon merkezleri var ama benim için önemli olan yer burası. Sağlığıma burada kavuştum. O nedenle buranın bende ayrı bir yeri var. Sağlığıma burada kavuştuğum için her yıl bu hastaneye geliyorum. Hem tedavimi oluyorum hem de diğer hastalara moral veriyorum.

Hastalara yatalak geldiğimi ve burada ayağa kalktığımı söyleyerek teselli veriyorum, başımdan geçen süreci anlatıyorum." 

Hastalardan İsmail Çeltik de kısmi felç geçirdiği için rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü söyledi.

Yanık'ın kendilerine moral verdiğini anlatan Çeltik, "Sefer amca yıllardır yatalak kalmış. Bize başından geçen süreci anlatıyor. 'Ben yatalak geldim, ayağa kalktım, sizler hayli hayli iyileşirsiniz.' diyerek bize moral veriyor." dedi.

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