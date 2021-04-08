Euro
9.70
Dolar
8.14
BIST 100
1,416.55
Altın
1,754.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar drone ile görüntülendi

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, görsel şölen oluşturdu.

Yalçın Çelen   | 08.04.2021
Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar drone ile görüntülendi

Burdur

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Yarışlı Gölün'deki flamingoları drone ile görüntüledi.

Suyu alkali, tuzlu ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, sığ olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

Yarışlı Gölü, her yıl çeşitli göçmen kuşların da uğrak mekanları arasında bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da bir günde Kovid-19 sebebiyle 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı
Turizm personelinin aşılanması yaz başlamadan tamamlanacak

Benzer haberler

Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar drone ile görüntülendi

Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar drone ile görüntülendi

'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile görüntülendi

Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması drone ile görüntülendi

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor