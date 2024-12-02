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Yaşam

Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

Semih Yüksel  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi Fotoğraf: Semih Yüksel - AA

Kastamonu

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda gün doğumuyla vadiyi kaplayan sis tabakası doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

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