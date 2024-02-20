Dolar
30.90
Euro
33.39
Altın
2,027.16
ETH/USDT
2,969.80
BTC/USDT
52,311.00
BIST 100
9,327.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşuyor
logo
Yaşam

Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan anıtın açılışı yapıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) göç eden ilk gurbetçi İzzet Aydın ve onun göç etmesini sağlayan Lefter Çemberci'nin hikayesinin yer aldığı anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Aytekin Özdemir  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan anıtın açılışı yapıldı

Giresun

İzzet Aydın'ın oğlu Sebahattin Aydın tarafından ilçe merkezinde yaptırılan "Göç ve Vefa" adlı anıtın açılışına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti de katıldı. Serdengeçti, anıtın ilçenin göç hikayesini simgelediğini söyledi.

Gurbetçilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için bu tür anıtların büyük önem taşıdığını belirten Serdengeçti, anıtın sadece bir hikayeyi değil, aynı zamanda bir toplumun birliğini ve dayanışmasını temsil ettiğini vurguladı.

Sebahattin Aydın ise ABD'de yaşayan ilçe halkına babası ve Lefter Çemberci'nin katkısının olduğunu anlattı.

Aydın, 1966'da başlayan göç hikayesinin sonunda ilçe nüfusunun iki katının ABD'de yaşadığına işaret ederek, "Allah'ın babama nasip ettiği imkan, birçok insanımızın da ekonomik şartlarının gelişmesine vesile oldu. Buna bağlı olarak ilçemizin sosyal ve kültürel dokusu olumlu yönde gelişme kaydetmiştir. Türk insanının, insanlığa model olacak vefa duygusu bugün Yağlıdere'de karşılık bulmuştur. Dolayısıyla fiili durum beni ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

Aydın, anıt için yer tahsis eden Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'a teşekkür etti.

Vali Serdengeçti'nin Aydın'a plaket vermesinin ardından anıtın açılışı yapıldı.

Törene Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belde Belediyesi Başkanı Gasım Akıllı, Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı
Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Benzer haberler

Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan anıtın açılışı yapıldı

Yağlıdere'den ABD'ye göçün başlangıcını anlatan anıtın açılışı yapıldı

Araştırma: Kadınlar düzenli egzersizin faydalarını erkeklerden daha fazla görüyor

GÖRÜŞ - F-16 savunma diplomasisi planlanan sona yaklaştı

New York Times: Yaptırımlara rağmen ABD’ye 2,8 milyar dolarlık İran petrolü girdi

New York Times: Yaptırımlara rağmen ABD’ye 2,8 milyar dolarlık İran petrolü girdi
ABD hükümetinden GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman

ABD hükümetinden GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman
ABD'de Trump'ın "dolandırıcılık" davasının masrafları için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de Trump'ın "dolandırıcılık" davasının masrafları için bağış kampanyası başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet