Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Vatandaşlara yarım ton cağ kebabı dağıttılar

Erzurum'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "43. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 500 kilogram cağ kebabı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Muhammet Mutaf   | 20.04.2019
Vatandaşlara yarım ton cağ kebabı dağıttılar

Erzurum

Erzurum'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "43. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 500 kilogram cağ kebabı dağıtıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, "43. Turizm Haftası"nın kapanış programında "Cağ Kebap Müzik Folklör Şöleni" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Lokantacılar Odasınca yaklaşık 500 kilogram cağ kebabının ikram edildiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ok atma, curling, basketbol gibi çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, vatandaşlara kitap dağıtıldı, çeşitli yörelerin halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Turizm Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin son gününe geldiklerini söyledi.

Cağ Kebabı Şöleni ile günü bitireceklerini belirten Almaz, "Cağ Kebap Şöleni'ni sona bıraktık çünkü bu konu Türkiye'de önemli bir gündem. Bu gastro lezzetimiz dünyada meşhur bir tattır. " dedi.

Almaz, cağ kebabı ustalarının kent meydanında toplandığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Ustalarımız bu lezzeti bizzat icra ederek gösterecekler ve Turizm Haftası dolayısıyla halkımıza da ikramda bulunacaklar. Halkımız da buraya gelerek hem bu kalitedeki cağı tattı hem de Turizm Haftası'nı hep birlikte kutladık. Cağ kebabını Türkiye gündemine bir kere daha taşımış olacağız. Cağ kebabı Erzurum'da yapılır, Erzurum'da yenilir ve en kalitelisi Erzurum'da bulunur. Erzurum cağ kebabın adeta anavatanıdır. Ramazandan sonra da burada eğer başarabilirsek 1 ton cağ kebabını tek bir şiş üzerinde yapacağız ve ikram edeceğiz. Hazırlıklarını da şu anda başlattık."

Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar ise etkinliği oda olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıklarını belirterek, "Erzurum'un cağ kebabını en iyi şekilde temsil edebilmek ve tanıtabilmek için burada bulunuyoruz. Yaklaşık 500 kilograma yakın et ikramımız oldu ve Erzurum'un lezzetini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalıştık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Palandöken dünyayı cezbediyor

Palandöken dünyayı cezbediyor

Hastaların tiyatro gösterisi usta oyuncuları aratmadı

Pamukkale'yi 3 saate 15 bin kişi ziyaret etti

Baharda Doğu'ya kar sürprizi

Baharda Doğu'ya kar sürprizi
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak
'Geleceğin mühendisleri'nden depreme dayanıklı bina tasarımı

'Geleceğin mühendisleri'nden depreme dayanıklı bina tasarımı