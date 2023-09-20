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Yaşam

Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslemeye başladı

Karadeniz yaylalarında yemyeşil çayırlar, yayladan köye dönüş zamanının habercisi vargit çiçekleriyle süslenmeye başladı.

Hakan Burak Altunöz  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslemeye başladı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında yayılış gösteren, halk arasında "vargit", "mavi yıldız", "varget gülü" ve "güz çiğdemi" gibi adlarla tanınan acı çiğdemgiller familyasından çiçekler, sonbaharın habercisi olarak biliniyor.

Trabzon'un Tonya ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nın bazı bölgeleri, hava sıcaklığının düşmesiyle vargitlerle kaplandı. Beyaz ve maviye yakın mor renklerdeki vargit çiçekleri, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Yumrulu gövdeye sahip, 3-5 yapraktan oluşan çiçek, 500 ile 3 bin metre arasında çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Rutubetli yerlerde eylül, ekim aylarında çiçeklenen vargit, yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

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