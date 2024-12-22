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Yaşam

Van'daki Sıhke Gölü tamamen dondu

Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle tamamen dondu.

Orhan Sağlam  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Van'daki Sıhke Gölü tamamen dondu Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Van

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı bölgelerdeki akarsu, şelale ve göller buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Van-Özalp karayolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

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