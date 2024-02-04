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Yaşam

Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Van'ın Muradiye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Necmettin Karaca  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünen şelale, kışın da hem bembeyaz kar örtüsü arasında akan suyu hem de buz tutan kısımlarıyla ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede, kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, kırağı düşen ağaçları, bembeyaz kar örtüsüyle oluşan manzarayı görüntülüyor.

Bodrum'dan Muradiye'ye gelen Aybüke Kılınçarslan, bölgenin kışın farklı güzellikte söyledi.

Şelaleyi çok beğendiklerini ifade eden Kılınçarslan, "Çok beğendik burayı. Daha önce Pamukkale'ye gitmiştik oraya benzettik. Gelen herkesin beğeneceğini ümit ediyorum. Herkes gelip buraları görmeli. Ülkemizin her yeri ve her dönemi çok güzel. Biz de kış turizmini değerlendirmek için buradayız." dedi.

Muradiye Şelalesi'ni herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Ezel Ezgin ise "Gerçekten güzel, herkesin gelip gezmesini tavsiye ediyorum. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor." diye konuştu.

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