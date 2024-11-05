Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü
Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gürpınar Ovası'na sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim olmaya başladı.
Van
Bitki örtüsünün yanı sıra meyve ağaçlarının da sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarını ya da doğada zaman geçirmek isteyenleri ovaya çekiyor.
Sonbahar renklerine bürünen ovada otlatılan sürüler, dron ile görüntülendi.
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