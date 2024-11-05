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Yaşam

Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü

Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gürpınar Ovası'na sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim olmaya başladı.

Ali Çelik  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Bitki örtüsünün yanı sıra meyve ağaçlarının da sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarını ya da doğada zaman geçirmek isteyenleri ovaya çekiyor.

Sonbahar renklerine bürünen ovada otlatılan sürüler, dron ile görüntülendi.

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