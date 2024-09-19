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Yaşam

Van'daki Erek Dağı'na kar yağdı

Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

Orhan Sağlam, Nevzat Umut Uzel  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Van'daki Erek Dağı'na kar yağdı

Van

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.

Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.

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