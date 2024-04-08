Dolar
32.05
Euro
34.71
Altın
2,338.41
ETH/USDT
3,617.30
BTC/USDT
72,000.00
BIST 100
9,714.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya aleyhine 'Filistin’de soykırıma ortak olduğu' gerekçesiyle açılan dava UAD'da başladı
logo
Yaşam

Van'da gönüllü gençler bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi

Van'da, Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı gönüllüleri, "Çocukların yüzü hep gülsün" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında hayırseverlerin gönderdiği hediyeleri Ramazan Bayramı öncesinde 120 çocuğa ulaştırdı.

Emre Ilıkan  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Van'da gönüllü gençler bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Kentte 10 yıl önce iş insanı Veysel Özaras'ın öncülüğünde kurulan Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı, Van'ın yanı sıra bölgedeki birçok ilde kırsal bölgede zor şartlarda eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

Farklı meslek gruplarından insanların katılımıyla gönüllü sayısı sürekli artan vakıf, hayırseverlerin yaptığı yardımları en ücra köy ve mahallelerdeki çocuklara ulaştırarak bir gönül köprüsü kuruyor.

Vakıf bünyesinde bugüne kadar bölgedeki illerden 25 bin öğrenciye, kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunan Özaras ve arkadaşları, bayram öncesinde de çocukların yüzünü güldürmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri kıyafetleri Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ne götüren Özaras ve beraberindekiler, 120 çocuğa hediyeleri teslim etti.

Gönüllü gençler, köy meydanında topladıkları çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.

"Çocuklar toplumun umudu, aydınlığı ve sevincidir"

Özaras, AA muhabirine, Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olmak amacıyla Her Çocuk Bir Umuttur Vakfını kurduğunu söyledi.

Zamanla sayılarının arttığını, birçok kişinin gönüllü olarak vakfın faaliyetlerine destek verdiğini belirten Özaras, bu sayede şu ana kadar yaklaşık 25 bin çocuğun hayatına dokunduklarını dile getirdi.

Çocukları mutlu etmenin dünyanın en güzel duygularından biri olduğunu kaydeden Özaras, şu değerlendirmede bulundu:

"Van'ın yanı sıra Bitlis, Ağrı, Hakkari'nin köylerine giderek çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Bugün de 120 çocuğa hediyeler getirdik. Bayram öncesi onları sevindirmek için yola çıktık. Köy köy, mahalle mahalle dolaşıyoruz. Çocukları sürekli ziyaret etmemiz, bayram sevincini tattırmamız gerekiyor. Çocuklar toplumun umudu, aydınlığı ve sevincidir. Biz bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Çocukları sevginin kanadı altına alıyoruz. Onlarla sohbet ediyor, oyunlar oynuyoruz. Misyonumuz çocukları sevindirmek."

Yurtbaşı Mahallesi sakinlerinden Şemsettin Yücel ise hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen kıyafetlerin çocukların yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Yücel, "Bayramlarda çocukları sevindirmek çok güzel bir duygu. Mutlulukları yüzlerine yansıyor. Tüm hayırseverlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Hediyelerini alan çocuklar da vakıf gönüllülerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK ve TŞOF'tan uyarı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Türk Polis Teşkilatından kuruluşunun 179'uncu yılına özel video
Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı

Benzer haberler

Van'da gönüllü gençler bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi

Van'da gönüllü gençler bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi

Niğde'de 33 yıldır yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Gökçeada ve Bozcaada'daki konaklama tesisleri bayramı dolu geçirecek

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı

Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı
Türk Kızılaydan Erbil'de mülteci kampındaki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılaydan Erbil'de mülteci kampındaki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet