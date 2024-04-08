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Yaşam

Trafik jandarmasından öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi

İçişleri Bakanlığı, trafik jandarmasınca öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi verildiğini bildirildi.

Şaduman Türkay  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Trafik jandarmasından öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafik jandarmasınca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "güvenli trafik" eğitimi verildiği belirtildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması birimlerinin, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alırken, eğitim ve denetimleri de hassasiyetle sürdürdüğü kaydedilen paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize kavuşmak için unutmayın; hayatla yarışılmaz." uyarısında da bulunuldu.

Paylaşımda, öğrencilere verilen eğitimler sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.

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