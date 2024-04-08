Trafik jandarmasından öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi
İçişleri Bakanlığı, trafik jandarmasınca öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi verildiğini bildirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafik jandarmasınca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "güvenli trafik" eğitimi verildiği belirtildi.
Trafik Jandarmasından;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 8, 2024
Öğrencilerimize “Güvenli Trafik” eğitimi verildi.🚸👮🏻♀️
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması birimlerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alırken, eğitim ve denetimleri de büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.
Ramazan Bayramında… pic.twitter.com/SDzohrGlhY
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması birimlerinin, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alırken, eğitim ve denetimleri de hassasiyetle sürdürdüğü kaydedilen paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize kavuşmak için unutmayın; hayatla yarışılmaz." uyarısında da bulunuldu.
Paylaşımda, öğrencilere verilen eğitimler sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.