Dolar
36.46
Euro
38.35
Altın
2,931.20
ETH/USDT
2,416.80
BTC/USDT
88,890.00
BIST 100
9,515.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van'da "doğal yaşam alanı" sahipsiz hayvanlara yuva oldu

Van'da Büyükşehir Belediyesince sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" oluşturuldu.

Yılmaz Kazandioğlu  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Van'da "doğal yaşam alanı" sahipsiz hayvanlara yuva oldu

Van

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahipsiz hayvanların korunmasına, tedavisine ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kurubaş Mahallesi'nde 250 dönümlük arazide sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" oluşturuldu.

Toplamda 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip alanda, yemlikler, suluklar ve kulübeler bulunuyor.

Alanda görev yapan 15 personel, sahipsiz hayvanların barınma, günlük bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan yaralı, hasta hayvanlar, belediye ekiplerince toplanarak ilk önce Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Burada tedavileri yapılan hayvanlar, daha sonra "doğal yaşam alanı"na yerleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun 3 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti
Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak
Ümraniye'de okulun bahçesinde öğrencilere ve öğretmene saldıran köpeğin sahibi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti

Benzer haberler

Van'da "doğal yaşam alanı" sahipsiz hayvanlara yuva oldu

Van'da "doğal yaşam alanı" sahipsiz hayvanlara yuva oldu

Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bıraktı

Samsun'da üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için kampüse mama bıraktı

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarına ilişkin esaslar belirlendi

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcamalarına ilişkin esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet