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Yaşam

Van'da çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi

Van'da Valilik ve Van Büyükşehir Belediyesince "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Emre Ilıkan, Orhan Sağlam  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Van'da çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Van Kalesi yakınındaki alanda yapılan şenlikte binlerce çocuğa uçurtma dağıtıldı.

Aileleriyle alanda eğlenen çocuklar, Van Gölü canavarı, Van kedisi ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak Van semalarını renklendirdi.

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Şenliğe katılan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da çocuklarla uçurtma uçurdu.

Etkinlik alanında devriye atan atlı polis timine de ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, atları sevdi, fotoğraf çekti.

Etkinliğe 11 yaşındaki oğluyla katılan Emrah Bilgener, AA muhabirine, şenlikte çocukların güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Kentte bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istediklerini belirten Bilgener, "Etkinlikte çocuklar çok mutlu oldu. Oğlum Musap ile uçurtma uçurup, oyunlar oynadık. Çocuk bayramını güzel geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Musap Bilgener ise uçurtma şenliğinin 23 Nisan'da yapılmasını anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyorum. Uçurtmalar ücretsiz dağıtıldı. Babamın yardımıyla uçurtama uçurdum. Çok eğlendim. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anne Cahide Yıldız da etkinlikte iki oğluyla uçurtma uçurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklar için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Yıldız, "Şenliğe yoğun bir katılım oldu. Herkes çocuklarıyla buraya geldi. Biz de güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımla eğlendik, uçurtma uçurduk. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinliğe annesiyle gelen 11 yaşındaki Yunus Emre Alter, "Gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Çok eğlendik. 23 Nisan'ı böyle güzel geçirmemizi sağlayanlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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