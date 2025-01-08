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Yaşam

Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Necmettin Karaca  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

İkizçalı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, yanlarına aldıkları plastik bidonlarla çıktıkları tepelik alandan kaydı.

Zaman zaman düşen, birbirlerine tutunarak kaymaya çalışan çocukların yaşadığı eğlenceli anlar, görenleri gülümsetti.

Çocuklardan Ebabil Aras, kar yağmasının ardından plastik bidonlarla kaydıklarını söyledi.

Bidonları evden getirdiklerini anlatan Aras, "Arkadaşlarımızla çok keyifli anlar yaşıyoruz. Tek zorluğumuz bidonlarla tekrar tepeye çıkmak ama aşağı doğru kayınca bunu unutuyoruz." dedi.

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