Kars'ta baharda yağan kar kenti beyaza bürüdü

Kentte etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu arttıran kar, kentin nisanın son günlerinde beyaza bürünmesine neden oldu.

Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Tipi ulaşımı aksattı, araçlar yolda kaldı

Kentte etkili olan yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı, bazıları ise makas attı.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği bölgede bazı araçlar yolda kaldı, bazıları da yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kars-Göle kara yolunda ise araçlar kara saplandı. Yoğun tipinin olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.