Dolar
18.63
Euro
19.16
Altın
1,747.28
ETH/USDT
1,085.60
BTC/USDT
15,713.00
BIST 100
4,684.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda konuşuyor Vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma teknisyeni oldu

Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşılması için gösterilen çabadan etkilenerek arama kurtarma teknisyeni olan 23 yaşındaki Büşra İzcier Beyde, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde (AFAD) görev yapıyor.

Necat Hazar   | 22.11.2022
Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma teknisyeni oldu Fotoğraf: Necat Hazar/AA

Van

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerde evi hasar gören, aylarca çadır ve konteynerlerde kalan Beyde, o dönemde insanların kurtarılması için canla başla görev yapan ekiplerden etkilenerek arama kurtarma teknisyeni olmaya karar verdi.

Bu amaçla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü okuyan Beyde, girdiği sınavları kazanarak kısa süre önce Van AFAD İl Müdürlüğünde teknisyen olarak göreve başladı.

Diğer ekip arkadaşlarıyla sürekli alanda tatbikat yapan, zorlu eğitimlere katılan Beyde, olası doğal afetler ile diğer olaylara en kısa sürede müdahale etmek için her an göreve hazır bekliyor.

Beyde, AA muhabirine, 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde çalışan ekiplerin gayretini görünce mesleğe ilgisinin arttığını söyledi.

İnsanların hayatına dokunmanın en güzel duygulardan biri olduğunu anlatan Beyde, "Deprem sonrasında zor günler yaşadık. O günleri ve ekiplerin çalışmalarını görünce bu mesleği yapmak istedim. Sınavlara girerek meslekle ilgili bölüme kaydımı yaptım. Bu işi yaptığım için mutluyum. Sınavlarda başarılı olduktan sonra AFAD'da göreve başladım." dedi.

"Mesleği seçerken ön yargılarla karşılaştım"

Arama kurtarma teknisyenliğinin zor bir görev olduğunu ve bunun bilinciyle çalışmalarını yürüttüğünü belirten Beyde, şöyle konuştu:

"Ekipteki tek kadın görevliyim. Kadın olarak bu işi yapmanın zorlukları var. İş yükü ağır olduğu için erkek mesleği olarak görülüyor. Bu mesleği seçtiğimde çevremden ön yargılarla karşılaştım. 'Erkeklerin işi sen yapabilir misin?' diyenler oldu ama ben ekip arkadaşlarımla uyumlu çalışıyorum ve bu mesleği yapabildiğimi düşünüyorum. Kadınlar böyle işlerden kaçmamalı aksine daha çok talep etmeli. AFAD'da kadınların varlığı çok önemli. Çok kutsal bir meslek yapıyoruz. Kadınlar da korkmadan kendilerini bu alanda göstermeli."

Beyde, Van depreminin ülkede bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Sadece Van değil diğer illerimizde ve başka ülkelerdeki depremleri izledim. Ekiplerin insanları kurtarma çabalarını gördüm ve bu mesleği yapmak istediğimi anladım. Her zaman afetlere ve olaylara müdahaleye hazır olmak için sürekli eğitim görüyoruz. Afetlerin olmasını istemeyiz ama yaşanması durumunda en kısa sürede yardıma koşmak için hazırız." diye konuştu.

"25 kişilik ekipteki tek kadın"

Eğitimci Ahmet İpek de birliğe yeni katılan 25 kişi arasında Beyde'nin tek kadın arama kurtarma teknisyeni olduğunu belirtti.

Ekibe gerekli eğitimlerin verildiğini dile getiren İpek, "Saha eğitimlerimiz sürüyor. Göreve başlayanlar arasında bir kadının olması bizi sevindirdi. Van depremini yaşamış biri olarak bu işe gönül vermesi mesleğin kutsallığını gösteriyor. İnsanların yardımına koşmak için her an göreve hazır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma teknisyeni Ramazan Şengül ise "Mesleğimiz gayet zor ve meşakkatli bir iş. 25 arama kurtarma teknisyeni eğitim görüyoruz. Beyde ekibimizdeki tek kadın teknisyen. Bizden daha iyi çalışacağına inanıyorum. Azmi ve kararlılığı gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul'un barajlarında doluluk son 12 ayın en düşük seviyesinde
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
"PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları" törenle teslim edildi

Benzer haberler

Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma teknisyeni oldu

Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma teknisyeni oldu

Kadın konukevlerinde ücretsiz kreş ve çocuk kulübü hizmeti veriliyor

Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Van'da kale kalıntısının bulunduğu alanda Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı

Van'da kale kalıntısının bulunduğu alanda Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı
Van'da 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Van'da 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı
Van'daki 5 ilçede 4 bin çığ patikası tespit edildi

Van'daki 5 ilçede 4 bin çığ patikası tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet