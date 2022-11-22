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Yaşam

'Çokgözlü Hatay Mavisi'nin popülasyonu koruma çalışmalarıyla sağlanacak

Prof. Dr. Feza Can, "Dünyanın başka bir yerinde bu kelebeği bulmak mümkün değil. Onun için bu bizim doğal mirasımız. Koruma altına alınması kelebeğin popülasyon artışını mutlaka destekleyecektir." dedi.

Cem Genco   | 22.11.2022
'Çokgözlü Hatay Mavisi'nin popülasyonu koruma çalışmalarıyla sağlanacak Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Çokgözlü Hatay Mavisi kelebeğinin kısa süre önce korumada öncelikli türler arasında yer alması kelebeğin popülasyonuna katkı sağlayacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" projesi kapsamında, Harran kertenkelesi, bozkır kartalı, kedigillerden karakulak, Hasbenli sığırkuyruğu bitkisinin yanı sıra Çokgözlü Hatay Mavisi de korumada öncelikli türler arasındaki yerini aldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Can, AA muhabirine, kelebeğin ilk defa kentte 1998 yılında gözlemlendiğini söyledi.

Türün erkeklerinin kanatlarının parlak mavi, dişilerinin ise kahverengi olduğunu anlatan Can, kelebeğin 2011 yılında Osmaniye'de de gözlemlendiğini belirtti.

Can, kelebeğin Hatay'da ortalama 1550 metre yükseklikte uçtuğunun görüldüğünü söyledi.

İlk defa Hatay'da bulunduğu için bu türün isminin Çokgözlü Hatay Mavisi olarak adlandırıldığını aktaran Can, "Küresel ölçekte nesli kritik düzeyde, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için bu tür üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Bir yıldır süren çalışmalarımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen türlerin korunmasıyla ilgili bir proje kapsamında ilerliyor. Kelebeğin her türlü morfolojik moleküler tanımlamasından biyolojik, ekolojik isteklerine, yayılış alanına kadar her şeyi belirlemek amacıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Endemik olan türlerin korunmasını önemsediklerini aktaran Can, şöyle devam etti:

"Endemik, sadece o bölgeye has olan demektir. Dünyanın başka bir yerinde bu kelebeği bulmak mümkün değil. Onun için bu bizim doğal mirasımız. Korunma altına alınması kelebeğin popülasyon artışını mutlaka destekleyecektir. Farkında olmadan birtakım insan faaliyetleri ve çevreyle ilgili faktörler kelebeğin yaşam alanını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle bunların belirlenip ortaya çıkarılması kelebeğin yaşam kalitesini arttıracak ve yayılış alanlarının daralmasını önleyecektir."

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