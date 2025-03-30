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Yaşam

Uzmanından zeytinyağını doğru saklama tavsiyeleri

BAÜN Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağının kalitesini korumak için doğru saklama koşullarının önemine işaret ederek, tüketicilere ve üreticilere tavsiyelerde bulundu.

Hakan Firik  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Uzmanından zeytinyağını doğru saklama tavsiyeleri Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Kıvrak, AA muhabirine, zeytinyağının evlerde genellikle teneke ambalajlarda saklandığını belirterek, bunların doğru şekilde muhafaza edilmesinin önemini anlattı.

Tenekenin ağzına kadar dolu olduğu sürece zeytinyağının oksijenle bozulmayacağını belirten Kıvrak, "Kullanıldıkça boşalan tenekelerdeki oksijen, zeytinyağının kalitesini düşürür. Tüketiciler, zeytinyağını koyu renkli cam şişelere aktararak saklamalıdır. Bu sayede sadece kullanılan şişedeki yağ bozulur, diğerleri korunmuş olur." ifadesini kullandı.

Kıvrak, zeytinyağını ışık, oksijen, su ve ısının bozduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle zeytinyağını serin, karanlık ve kuru yerde muhafaza etmek önemlidir." dedi.

"Dolum öncesinde zeytinyağı tekrar filtrelenmeli ve steril şekilde paketlenmeli"

Zeytinyağı ambalajı üretimi yapan tekniker Rıfat Kahyaoğlu da zeytinyağı üretiminde temizliğin ve sterilizasyonun önemini anlattı.

Kahyaoğlu, zeytinyağının paslanmaz çelik tanklarda, ışıktan, havadan ve sıcaktan uzak şekilde saklanması gerektiğinin altını çizerek, üretim aşamasında içindeki nemin hızlı şekilde uzaklaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Depolama sırasında tanklardaki oksijenin argon veya azot gazıyla uzaklaştırılması gerektiğini dile getiren Kahyaoğlu, "Dolum öncesinde zeytinyağı tekrar filtrelenmeli ve steril şekilde paketlenmelidir. Ambalaj olarak koyu renkli cam şişeler tercih edilmelidir. Bu şişeler bile ışık almayan yerde saklanmalıdır." şeklinde konuştu.

Kahyaoğlu, üretim makinelerinin düzenli olarak temizlenmesinin zeytinyağının sağlıklı şekilde üretilmesi ve saklanması için önemine işaret etti.

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