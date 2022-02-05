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Yaşam

Üşümesin diye buzağıya otomobille servis

Çayeli'nde besici Ahmet Bostan, satın aldığı buzağıyı üşümesin diye köyüne otomobilinin ön koltuğunda taşıdı.

Muhittin Sandıkçı   | 05.02.2022
Üşümesin diye buzağıya otomobille servis

Rize

Çayeli ilçe merkezindeki hayvan pazarından buzağı satın alan Bostan, yağmur nedeniyle buzağıyı üstü açık araçla taşımak istemedi.

Ahmet Bostan, yağmurda ıslanmaması ve üşümemesi için buzağıyı Beyazsu köyündeki ahırın önüne kadar otomobilinin ön koltuğunda getirdi.

Bostan, otomobilin arka koltuğunda seyahat eden arkadaşının yolculuk anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada ilgi gören paylaşımda Bostan'ın buzağıya, "Arada vites değiştir. Yavaş, sakin ol kız. Hem şoför mahalli hem 25 kuruş." şeklinde seslendiği görülüyor.

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