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Yaşam

Ördekler için Boraboy Gölü'nün yüzeyindeki buzu kestiler

Tabiat parkı çalışanlarınca gölün yüzeyinde 4 metrekarelik alan motorlu testereyle kesilerek ördekler suya kavuşturuldu

Tevfik Öztürk   | 05.02.2022
Ördekler için Boraboy Gölü'nün yüzeyindeki buzu kestiler

Amasya

Taşova'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Boraboy Gölü'ndeki ördekler, yüzeydeki buz kesilerek suyla buluşturuldu.

Amasya kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Boraboy Gölü Tabiat Parkı çevresinde çok sayıda yaban hayvanı yaşam sürüyor.

Milli park görevlilerince kış mevsiminde aşırı kar yağdığı dönemlerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yapılıyor.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı içinde yer alan tesiste çalışanlarca bakılan ördekler de gölün donması nedeniyle suya ulaşamadı. Bunun üzerine çalışanlar, gölün yüzeyinde 4 metrekarelik alanı motorlu testereyle keserek ördeklerin suya ulaşmasını sağladı.

Tesis çalışanlarından Latif Akça, gazetecilere, bölgede son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını, soğuk havanın da etkisiyle gölün üzerinin tamamen buzla kaplandığını söyledi.

Tesiste 20 civarında ördek beslediklerini anlatan Akça, "Maalesef birkaçı telef oldu. Buz tutan göl zemini üzerinde motorlu testereyle kesim yaparak onlar için doğal yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Göl yüzeyinde yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşmuş. Ördekler, oluşturduğumuz alanda suya giriyor, biz de yemlerini veriyoruz." dedi.

Akça, 4 yıldır tesiste çalıştığını, ilk defa bu kadar kar yağışı gördüğünü dile getirerek, göl yüzeyinin de daha önce bu kadar buz tutmadığını kaydetti.

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