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Yaşam

Ürün çeşitliliği bereketli Trakya topraklarını renklendiriyor

Trakya'nın düz arazilerine ekilen ürünler toprağın bereketini ürün çeşitliliğine göre rengarenk yansıtıyor.

Özgün Tiran   | 12.06.2021
Ürün çeşitliliği bereketli Trakya topraklarını renklendiriyor Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

Ürün çeşitliliği bereketli Trakya topraklarını renklendiriyor

Trakya'nın düz arazilerine ekilen ürünler toprağın bereketini ürün çeşitliliğine göre rengarenk yansıtıyor. Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 10'unu, kanola üretiminin de yüzde 60'ını karşılayan Trakya'da her iki üründe de hasat yaklaştı. Kırklareli'nin verimli tarım arazilerinde ekilen tohumların yeşermesi ile toprak renklendi. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 10'unu, kanola üretiminin de yüzde 60'ını karşılayan Trakya'da her iki üründe de hasat yaklaştı.

Çiçekli kanola, boy veren yeşil buğday başaklarıyla yan yana tarlalarda sarı ve yeşilin tonlarını Trakya ovalarında sergiliyor.

Trakya'daki bu renk cümbüşü, buğday ve kanolanın haziranın ortasında hasat edilmesine kadar sürecek.

Buğday ve kanolanın ekim alanları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi.

Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer aldı, bu ili Edirne ve Kırklareli izledi.

12.06.2021

Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

Trakya, çeltik, kanola ve ayçiçeği üretimiyle dikkati çekse de Türkiye'nin buğday üretimine katkı sunuyor. Trakya'da ekmeklik buğdayın en çok ekim alanı Tekirdağ olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ Türkiye'de en çok buğday üretilen 10 il arasında yer aldı.


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