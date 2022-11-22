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Yaşam

Üniversiteliler sınav yorgunluğunu gençlik kampında atıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda ağırlanan üniversiteliler, sınav yorgunluğunu atarken tatil yapıp keyifli vakit geçirdi.

Özgür Alantor   | 22.11.2022
Üniversiteliler sınav yorgunluğunu gençlik kampında atıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan 226 kız öğrenci, gençlik kampına katıldı.

Vize sınavlarının ardından öğrenciler 3 gün boyunca kampta bisiklet, tırmanış, macera parkuru, okçuluk, el sanatları, karikatür, paintball, takım oyunları ve zipline etkinlikleri yaptı. Öğrenciler aynı zamanda, halk oyunları, münazara ve tiyatro eğitimi aldı.

Akşamları kamp ateşi yakıp canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyen öğrenciler, 3 gün doğayla iç içe zaman geçirerek sınav yorgunluğunu attı.

Kamp programı sorumlusu Nuran Savran, AA muhabirine çok verimli bir kamp gerçekleştirdiklerini söyledi.

Liderler olarak gençlerin kamplardan en iyi şekilde yararlanması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Savran, "Arkadaşlarımızın güzel vakit geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Arkadaşlarımız sabah 10.00'dan akşam yemeğine kadar 10 etkinliğimizi teker teker gerçekleştiriyorlar." dedi.

Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimleri açısından bu etkinliklerin çok önemli olduğunu kaydeden Savran, "Kastamonu'da okuyan, KYK yurtlarında kalan 226 öğrencimiz kampta birbirleri ile tanışıp kaynaşmış oluyor. Farklı kültürlerin kaynaşması anlamına da geliyor bu kamp. Onları tanıdık, birbirleri ile tanıştırdık. Biz kaynaştık, birbirleri ile kaynaştırdık, iyi ki varlar diyoruz." diye konuştu.

"Hem dinleniyor hem eğleniyoruz"

Kampa katılan öğrencilerden Sema Kurudal ise Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek, "Sınav sonrası gayet eğlendirici ve yorgunluk alıcı bir etkinlik oldu. Hem dinleniyor hem eğleniyoruz. Sabahları etkinliklerimiz oluyor. Geceleri de gece eğlencelerimiz oluyor. Halay, tiyatro, oyunlar oynuyoruz. Yeni arkadaşlar edindik." ifadelerini kullandı.

Yekta Sanal da Urfa'dan geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çok uzak olduğu için ailemin yanına gidemedim. Sınav stresinden dolayı kafam doluydu. Buraya gelince kendime vakit ayırdım. Benim için çok güzel oldu. Kampta yaptığımız aktiviteler, buradaki güvenlik, yemekler her şey çok iyi, çok beğendim. Daha önce gençlik kamplarına hiç katılmamıştım, herkese katılmalarını tavsiye ediyorum."

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