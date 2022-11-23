Sporda rekorlar kıran engelli öğretmenin başarı hikayesi öğrencilerine ilham veriyor
Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası sağ ayağını kaybetmesine karşın İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen, futbol kariyerinde de çok başarılı olan ampute milli sporcu Kurtuluş öğretmenin spor sevgisi öğrencilerine örnek oluyor.
Ankara
Kurtuluş Mustafa Kök, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sağ ayağını kaybetti. Spor hayatına 12 yaşında yüzme branşı ile başlayan Kök, İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek tamamladı.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne girmesinin ardından yüzme branşının yanında ampute futbola başlayan Kök, Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın sporcusu olarak kariyerine devam ediyor.
Süperlig şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu ve şampiyonalar ligi şampiyonluğu kupası sahibi Kök, 5 yıl önce Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonucuyla Milli Eğitim Bakanlığı Şehit Özkan Özendi Ortaokulu'na beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.
"Amacım, evde kalan dışarı çıkamayan engelli bireylere örnek olmak"
Başarılı ampute milli futbolcu Kurtuluş öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Trafik kazasının ardından engeli nedeniyle yaşadıklarını "zor yıllardı" şeklinde anlatan Kurtuluş öğretmen, daha sonra bir tavsiye ile yüzme sporuna başladığını, alandaki becerisini üst seviyeye çıkardığını ve milli takım sporcusu olduğunu ifade etti.
Türkiye şampiyonlukları, il birinciliklerinin bulunduğunu, İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiğini dile getiren Kök, bu klasmana katılan tek engelli sporcu olduğunu anlattı.
Ampute futbola başladıktan sonra çeşitli kulüplerde görev aldığını aktaran Kök, "Uzun yıllardır spor yapıyorum. Amacım, evde kalan, dışarı çıkamayan engelli bireylere örnek ve umut olmak. Birçok engelin üstesinden gelinebileceğini onlara yansıtmak istiyorum. Birçok engelli kardeşimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları spora yönlendiriyor ve hayata tutunmalarını sağlıyorum." diye konuştu.
"Normal insanlardan eksiktim ama yaptığım sporla bunları aştığımı düşünüyorum"
Milli takım sporcusu olmasının yanında hayali olan öğretmenlik mesleğini de yürütmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Kök, şöyle konuştu:
"Öğrencilerime davranışlarımla, aldığım şampiyonluklarla, madalyalarla örnek olmaya çalışıyorum. Hayatımdaki en güzel hisleri öğretmenlikte yaşadım. Sporcu öğrencilerimin sayısı çok fazla, onlara beslenmelerinden antrenmanlarına kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Atletizmde milli takımda bir öğrencim üniversiteye girdi ve şu an çok başarılı. Bunun gibi farklı illerde, farklı sporlar yapan öğrencilerime yol göstermeye çalışıyorum. Ben engelliyim ve birçok kısımda normal insanlardan eksiktim ama yaptığım spor ile bunları aştığımı düşünüyorum. Ufak bir yönlendirme ile çok başarılı olacak gençlerimiz var, onlara yardımım dokunuyorsa ne mutlu bana."
Kurtuluş öğretmen, Öğretmenler Günü'ne ilişkin değerlendirme yaparken mesleğini çok sevdiğini ve öğrencileriyle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
Öğretmenliğin bütün mesleklerin önünde bir meslek olduğuna işaret eden Kurtuluş öğretmen, "Bütün meslekler öğretmenlerin emeği ile hayata geçiyor. Öğretmenlik gerçekten çok özel bir meslek. Amacım, öğrencilerimi her alanda ileriye taşımak." dedi.
"Tüm engelleri aşmalarını sağlamaya çalışıyorum"
Derslerinde öğrencileriyle yaptığı etkinliklere ilişkin soru üzerine Kurtuluş öğretmen, "Derslerimde öğrencilerime ileri düzey spor tekniklerini vermeye çalışıyorum. Zorlu parkurlar kurup birlikte yarışma duygularını aşılamaya çalışıyorum. Bu parkurlarda eğitim hayatının zorlu ve emek isteyen bir süreç olduğunu ve bazı şeyleri kazanmak için mücadele etmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Mücadele ederek zorluklardan, engellerden geçerek tüm engelleri aşmalarını sağlamaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Engelli bir öğretmen olarak zorluk yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya karşılık Kurtuluş öğretmen şunları söyledi:
"Engel çok basit bir şey aslında sadece ne istediğini bilmek gerekiyor. Öğrencilerim beni karşılarında gördüklerinde ilk başta çok şaşırıyorlar, engelli olduğumu öğrendiklerinde farklı tepkiler veriyorlar. Nasıl bir sporcu olduğumu, neler yaptığımı, neler başardığımı doğal olarak bilmiyorlar. Başarılarımı gördüklerinde ya da medyadan duyduklarında, derslerdeki etkinliklerimi gördükleri zaman olumlu tepkiler alıyorum. Öğrencilerime umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Onların karşısında kendimi daha iyi ifade edebiliyorum."
Öğrencileri onu anlattı
Kurtuluş öğretmenin öğrencilerinden Dila Nitas ise 7 yıldır tenis, voleybol ve satrançla ilgilendiğini anlattı. Nitas, "Kurtuluş öğretmenimden spor konusunda çok güzel tüyolar alıyoruz, spor konusunda bize çok destek oluyor. Okul içinde maçlar, turnuvalar düzenliyor. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum." dedi.
Eylül Köksal ise 6 yıldır boks ile uğraştığını belirterek, "Kurtuluş öğretmenimle 4 yıldır birlikteyiz. Profesyonel sporcu bir öğretmenim olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben de milli sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.