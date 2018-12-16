Üniversiteliler köy okullarına 'neşe' götürüyor

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, köy okullarını ziyaret ederek giyecek yardımında bulunuyor.

Fotoğraf: AA/Özgür Alantor

KASTAMONU - Özgür Alantor

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde köy okullarına gidip buradaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor.

Köy okulundaki öğrencileri tiyatro ile tanıştıran topluluk üyeleri, gölge oyunları ile onlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Topluluk üyeleri, ihtiyacı bulunan öğrencilere giyecek yardımı da yapıyor.

Son olarak Şenpazar ilçesine bağlı Edeler Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden 41 kişilik öğrenci topluluğu, dolu dolu geçen günün ardından öğrencilerin hayatlarında ilk defa tiyatro ve gölge oyunu izlemesini sağladı.

Topluluk Başkanı Burak Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okulu etkinliğini uzun zamandır yaptıklarını söyledi.

Köy okullarında olamayan çeşitli etkinlikleri çocuklara götürdüklerini belirten Kılıç, "Çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenliyorduk. Çocuklarla futbol oynarken ayakkabılarının yırtık olduğunu gördük. Bunun üzerine yeni bir proje daha yapmaya karar verdik. Bu ziyaretimizde ihtiyaç sahibi çocuklara bot, atkı ve bere dağıttık." dedi.

Kütüphaneyi boyayıp kitap da koydular

Çocukların oyun oynaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Okulun kütüphanesini boyadık, kitap da hediye ettik. Tiyatronun yanı sıra Hacivat Karagöz gibi gölge oyunu ile öğrencileri buluşturduk." diye konuştu.

Topluluğun başkan yardımcısı Yunus Emre Erden de etkinlikler kapsamında çocukların yüzlerini boyadıklarını anlatarak, "Palyaçolar ile oyunlar oynatıldıktan sonra çocukların yüzü boyandı. Çocukları mutlu etmek için buraya geldik. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok mutlu oluruz." ifadesini kullandı.