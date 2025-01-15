Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.
Şırnak
Uludere'nin Şenoba ve Hilal beldeleri ile İnceler köyünde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.
İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis havadan güzel görüntüler oluşturdu.
Yerleşim yerleri ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, dronla görüntülendi.
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