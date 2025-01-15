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Yaşam

Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Ayhan Babat  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Uludere'nin Şenoba ve Hilal beldeleri ile İnceler köyünde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis havadan güzel görüntüler oluşturdu.

Yerleşim yerleri ve dağların bir bölümünü kaplayan sis, dronla görüntülendi.


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